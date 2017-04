A l’assaut du festival MV

Le festival MV, musique et arts visuels, revient pour sa 4ème édition à Dijon du 10 au 14 mai 2017. Prenez en plein la face du côté de la Péniche Cancale, du Consortium ou de la Bécane à Jules avec Bon Gamin, Jeremy Jay, Sporting Life, Laetitia Sadier… On vous conseille également l’excellent dimanche de clôture à la Bécane à Jules entre musique, douceurs et sport (tournoi de pétanque, jeu de palet, cracher de noyaux d’olives…). Campus sera en direct de la Bécane à Jules vendredi 12 mai.