Pour fêter les 40 ans du mythique London Calling, Campus vous propose une journée dédiée au Clash vendredi 7 avril. Au programme : une prog musicale spéciale toute la journée ainsi que des émissions thématiques.

10h-11h : The Clash et plus si affinités, par Franck le Tank et Lucas Auroy

14h-16h : Un historique, par Julien Grandemange et Luc Rullybully