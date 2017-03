Whizzz & Love du 3 mars

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

‌Mix #1 Tame Toujours

- Golden Retriever / Neo turf / Omena

- Ray Cathode / Time beat / Parlophone http://www.grasset.fr/les-fous-du-son-9782246859277

- Uncle O / Pop babes (interlude) / Colette

- El Michels Affair / Tearz / Big Crown

Sampleur et sans reproche : va falloir cracher au bassinet maintenant mon vieux Claude !

- MC Solaar / Victime de la mode / Polydor 1991 >>>>> Ben Sidran / Hey hey baby / Blue Thumb / 1974

Mix #2 Tame Poli

- Kraak & Smaak feat. Parcels / Strumble (Fhin Flip) / Jalapeno

- Popgruppa Strikk / Supermann (Rune Lindbaek edit) / Bastedos

- Karriem / I love you / Favorite

- Basil Kirchin / Silicon chip / Trunk

L’aiguille du Midi : le plaisir d’acheter un double album vinyle 3 euros, si t’aimes un seul morceau ça suffit

- Neon Indian / Dear Skorpio Magazine / Popfrenzy

Mix #3 Tame Palas

- Temples / Strange or be forgotten (Jono Ma remix) / Heavenly

- Bolis Pupul / Wei ? / Deewee

- Bastedos / I just wanna boogie / Bastedos

Mix #4 Tame out

- Martha & The Vandellas / Jimmy Mack / Motown

- Ajvar Soundsystem / Syfilis / Take Away